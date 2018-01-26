Более 100 военнослужащих Северного флота, проходящих военную службу по призыву, прибыли на Архипелаг Новая Земля

28 Января 2018 года, 15:50

РОССИЯ/ 28 января - В дислоцируемые на Архипелаге Новая Земля воинские части Северного флота прибыло более 100 военнослужащих для дальнейшего прохождения военной службы по призыву, сообщили агентству в пресс-службе Северного флота.

Доставка военнослужащих на Архипелаг осуществлялась военно-транспортным самолетом ИЛ-76 из аэропорта города Архангельска.

Ряд прибывших военнослужащих предварительно прошли обучение в частях и подразделениях расположенных на материке. Сразу после прибытия, командованием войсковых частей с призывниками проведены занятия, об особенностях прохождения военной службы на архипелаге, а также соблюдения необходимых требований безопасности, обусловленных пребыванием в арктической зоне.

Служба в Арктике осложняется достаточно суровым климатом, низкими температурами, большими ветровыми нагрузками. При отсутствии деревьев нет естественного препятствия для ветров. Воздушные массы в отдельных районах у поверхности архипелага достигают 50 метров в секунду.

Для призывников созданы все необходимые условия для прохождения военной службы, они обеспечены арктической формой, позволяющей комфортно чувствовать себя, даже в самых тяжелых климатических условиях Арктики.

В настоящее время, Архипелаг Новая Земля является самой северной точкой страны, где проходят службу военнослужащие по призыву.