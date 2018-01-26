Основатель ИКЕА Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года

28 Января 2018 года, 15:01

ШВЕЦИЯ/ 28 января/БИ-ПОРТ - Основатель ИКЕА Ингвар Кампрад скончался на 92-м году жизни у себя дома на юге Швеции в провинции Смоланд.

«Ингвар Кампрад скончался в окружении близких людей после непродолжительной болезни. Ему было 91 год», – говорится на сайте компании.

ИКЕА была основана предпринимателем в 1943 году. По оценкам авторитетных бизнес-изданий, Кампрад регулярно входил в список самых состоятельных предпринимателей мира, а его состояние оценивается примерно в 62 млрд евро.

Несмотря на довольно жёсткие высказывания, Ингвар Кампрад умел видеть глобальные перспективы и часто шёл на рискованные действия. Например, по его решению был открыт магазин ИКЕА в шведской Хапаранде (ближайшей к Мурманску), на границе с финским Торнио. И это событие стало толчком к развитию этого уникального пограничного шведско-финляндского региона.

В 2010 году г-н Кампрад на вопрос «Би-порта» о возможном открытии магазина в Мурманске ответил, что рассматривал этот вопрос. Но на тот момент была слишком дорогой логистика. «Границы - они в головах. Надо мечтать, чтобы вырваться за рамки границ», - говорил Ингвар Кампрад.