Саули Ниинистё побеждает на выборах Финляндии

28 Января 2018 года, 21:23

ХЕЛЬСИНКИ/ 28 января/ БИ-ПОРТ – Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё после подсчёта голосов на предварительном голосовании набирает 64,4% голосов. Этого вполне достаточно, чтобы одержать окончательную победу в первом туре.

Напомним, всего досрочно голосовало 36,6% (1,5 млн) избирателей, имеющий право голоса. Согласно математическим моделям, для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать не менее 63%.

Второе место, как и на прошлых выборах, занимает кандидат от «Зелёного альянса» Пекка Хаависто – он набрал 11,2%. Однако, на это раз с большой долей вероятности можно сказать, что второго тура не будет.