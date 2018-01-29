В Мурманске и Апатитах ночью горели автомобили

29 Января 2018 года, 09:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Минувшей ночью в городах Мурманской области произошло несколько возгораний автомобилей. Так, в 2:53 в МЧС поступила информация о возгорании в Мурманске на улице Старостина, 7. В результате пожара огнем повреждены моторный отсек, лакокрасочное покрытие, левое зеркало заднего вида, передний бампер, левое переднее колесо, закопчен весь салон. Ликвидацией пожара были заняты семь человек и две единицы техники.

В 3:03 постпила информация о возгорании в Апатитах на улице Строителей, 29. В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделение: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.