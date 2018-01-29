В Кировске обсудят ключевые факторы развития северных территорий России»

29 Января 2018 года, 10:15

КИРОВСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Во Дворце культуры Кировска 2 февраля в 11:30 откроется региональная научно-практическая конференция «Ключевые факторы развития северных территорий России: духовность, социальная сфера, экология, промышленность», сообщает Мурманское отделение организации «Всемирный Русский Народный Собор» (ВРНС).

В рамках конференции будут работать четыре секции: «Духовность и ее влияние на формирование личности», «Экологические проблемы в Арктической зоне», «Проблемы образования и воспитания в учебных заведениях Мурманской области» и «Развитие хозяйственной деятельности на Кольском полуострове».

ВРНС – международная общественная организация, основанная в мае 1993 года под эгидой РПЦ. В настоящее время в России действует несколько региональных отделений.

Фото: Сергей Супиченко