Суд окончательно разрешил Василию Шамбиру выйти по УДО

29 Января 2018 года, 10:40

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Суд отказал прокуратуре в апелляционном представлении на условно-досрочное освобождение бывшего председателя Мурманской областной думы Василия Шамбира. Об этом «Би-порту» сообщили в адвокатском бюро «Панфилов и партнёры». Заседание состоялось в конце прошлой недели. Таким образом, в ближайшее время вступит в законную силу решение Сегежского городского суда об освобождении Шамбира из колонии.

«Думаю, мы скоро его увидим. Всё ещё должно быть оформлено, документы должны поступить в колонию», - заявил «Би-порт» Александр Панфилов.

Василий Шамбир был приговорён к шести годам колонии общего режима в 2016 году. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении денежных средств. Уголовное дело в отношении бывшего председателя Мурманской областной думы было возбуждено в январе 2014 года. Следствие велось более года, и почти год рассматривалось в суде.