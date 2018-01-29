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Главная » НОВОСТИ » Андрея Гурьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
 
 
 
 
29 Января 2018 года, 11:11

Андрея Гурьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени


РОССИЯ/ 29 января/ БИ-ПОРТ - Заместителя председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий Указ Президента России был подписан 24 января.

Гурьев удостоен высокой награды за большой вклад в реализацию социально значимых проектов, активную благотворительную и общественную деятельность. С этим знаменательным событием его поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«В этой официальной формулировке отражены как социальная ответственность возглавляемой Вами компании, так и Ваши личные заслуги перед обществом», – говорится в телеграмме главы региона.

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    array(3) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36641" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210617.html" ["comment"]=> string(1324) "Чем то стало напоминать маразм времён позднего Брежнева. Хвалят друг-друга, золотой дождь наград, какие-то "социально значимые проэкты, благотворительная и общественная деятельность..." Челу дали возможность прихватизировать крупнейшее государственное (читай народное) предприятие, неудобного бывшего патрона Ходора засадили, приняли законы давшие возможность насильно-принудительно скупить по-дешевки акции у простолюдин. дали возможность лично обогащаться, отдавая взамен подачки в виде нескольких машин скорых, амбарного типа спорткомплексов, пары-тройки фонтанов, церквей в пределах промышленных зон, горнолыжных подъёмников, и то. как бы "для сэбя". Ну так дайте ещё Золотую Крест "Героя Капиталистического Труда"!" ["date"]=> string(19) "2018-01-29 12:43:38" ["autor"]=> string(12) "Сергей" ["email"]=> string(26) "kostrikov@apatityenergo.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "78.36.14.106" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73991834" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36642" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210617.html" ["comment"]=> string(432) "Для таких персонажей, как Гурьев следовало бы разработать отдельный орден. Например "За первый миллиард", "За десять миллиардов". Так-то понятно - им абидна - столько деньжишь добыл из недр Родины себе в карман, а на хрудь повесить нечего! ;(" ["date"]=> string(19) "2018-01-29 12:48:11" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.125" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73991915" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36648" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210617.html" ["comment"]=> string(102) "Недра у нас, а ИНН ТАМ (АО ФОСАГРО, ИНН: 7736216869, КПП: 773601001)..." ["date"]=> string(19) "2018-01-29 14:32:02" ["autor"]=> string(8) "Вася" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.130" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73994378" } }
  • Чем то стало напоминать маразм времён позднего Брежнева. Хвалят друг-друга, золотой дождь наград, какие-то "социально значимые проэкты, благотворительная и общественная деятельность..." Челу дали возможность прихватизировать крупнейшее государственное (читай народное) предприятие, неудобного бывшего патрона Ходора засадили, приняли законы давшие возможность насильно-принудительно скупить по-дешевки акции у простолюдин. дали возможность лично обогащаться, отдавая взамен подачки в виде нескольких машин скорых, амбарного типа спорткомплексов, пары-тройки фонтанов, церквей в пределах промышленных зон, горнолыжных подъёмников, и то. как бы "для сэбя". Ну так дайте ещё Золотую Крест "Героя Капиталистического Труда"!
  • Для таких персонажей, как Гурьев следовало бы разработать отдельный орден. Например "За первый миллиард", "За десять миллиардов". Так-то понятно - им абидна - столько деньжишь добыл из недр Родины себе в карман, а на хрудь повесить нечего! ;(
  • Недра у нас, а ИНН ТАМ (АО ФОСАГРО, ИНН: 7736216869, КПП: 773601001)...
 
 
 
 
 
 
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