29 Января 2018 года, 11:11

РОССИЯ/ 29 января/ БИ-ПОРТ - Заместителя председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий Указ Президента России был подписан 24 января.

Гурьев удостоен высокой награды за большой вклад в реализацию социально значимых проектов, активную благотворительную и общественную деятельность. С этим знаменательным событием его поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«В этой официальной формулировке отражены как социальная ответственность возглавляемой Вами компании, так и Ваши личные заслуги перед обществом», – говорится в телеграмме главы региона.