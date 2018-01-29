Численность населения Мурманской области вновь сократилась

29 Января 2018 года, 12:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Численность населения Мурманской области продолжает сокращаться. По состоянию на 1 января 2018 года в Заполярье проживало 753,2 тысяч человек. Это на 4,4 тысячи меньше, чем в 2017 году. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманскстате.

Основной причиной сокращения численности населения региона остаётся миграционная убыль.

За последние семь лет население Мурманской области сократилось более, чем на 40 тысяч человек, с 2015 года регион покинули около 13 тысяч граждан.