В Мурманске выявлен факт незаконной агитации

29 Января 2018 года, 13:20

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Факт незаконной агитации выявлен в Мурманске. С жалобой на нарушение закона о выборах в избирательную комиссию обратилась одна из политических партий.

«По их сообщению, распространялись листовки с негативным изображением одного из кандидатов. Мы на заседании своей комиссии собирались, рассматривали и вынуждены были признать это незаконной агитацией», - рассказал «Бoльшoму pадиo» председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.