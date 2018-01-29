По пути из Кандалакши в Санкт-Петербург пропала тонна морошки

29 Января 2018 года, 13:30

РОССИЯ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Грузовик с морошкой пропал по дороге из Кандалакши в Санкт-Петербург. С заявлением о пропаже груза в полицию северной столицы обратился руководитель фирмы.

Он пояснил, что 23 января водитель на автомобиле «ГАЗ» забрал 950 килограмм морошки в брикетах со склада в Кандалакше. Ягоды следовало доставить в Санкт-Петербург на склад на Московском проспекте.

«Однако водитель до настоящего времени груз не доставил и не выходит на связь», - сообщили северо-западном управлении полиции на транспорте.

По данному факту проводится проверка.