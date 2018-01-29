Пять месяцев колонии получил неплательщик алиментов из Полярных Зорь

29 Января 2018 года, 14:46

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В Полярных Зорях вынесли приговор злостному неплательщику алиментов. Мужчина отказывался исполнять свои обязанности, несмотря на возбужденное в его отношении уголовное дело.

Первоначально северянин был привлечён к административной ответственности за неуплату свыше 2 месяцев алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Суд направил должника на обязательные работы с удержанием части заработка в пользу ребёнка. Однако мужчина никаких мер по исполнению судебного решения не принял. Тогда в его отношении было возбуждено уголовное дело с наказанием в виде исправительных работ. Но и это не возымело действия: нерадивый папаша на работу не устроился, от отбытия исправительных работ уклонялся, соответственно, и выплат никаких не производил.

В результате в отношении данного гражданина дознавателем отдела судебных приставов возбуждено еще одно уголовное дело. Суд решил, что лучшим наказанием для мужчины будет лишение свободы сроком на пять месяцев.