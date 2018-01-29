Жителям Пушного откорректировали плату за отопление на 235 тысяч рублей

29 Января 2018 года, 15:15

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Государственная жилищная инспекция Мурманской области проверила деятельность МУП «ТеплоЭнергоРесурс». В частности были подняты документы, которые касались корректировки размера платы за отопление с сентября 2014 года по август 2015 года жильцам дома №12 на улице Центральной.

«По результатам проверки ресурсоснабжающей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Компания также осуществила перерасчёт и уменьшило размер платы за отопление. Сумма перерасчета составила 235 тысяч рублей.

Фото: В. Лобанов