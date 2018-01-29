Количество сделок с недвижимостью в Мурманской области выросло на 14,3%

29 Января 2018 года, 15:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В декабре 2017 года в Мурманской области было зарегистрировано 8825 различных сделок с недвижимостью. Это на 14,3% больше показателей ноября.

Количество зарегистрированных прав на жилые помещения составило 3352, что меньше декабря 2016 года, когда было зарегистрировано 3986 прав. На 3,9% сократилось число сделок купли-продажи жилья – до 1878 сделок.

«Таким образом, даже в последний месяц 2017 года рынку жилья не получилось переломить сложившуюся кризисную ситуацию в отрасли», - сообщили «Би-порту» в управлении Росреестра.

Количество зарегистрированных ипотек жилых помещений увеличилось на 11,3%.