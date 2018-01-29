Ростелеком готов обеспечить мурманские отели «Интерактивным ТВ»

29 Января 2018 года, 16:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ - В январе 2018 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» презентовал руководителям отелей и гостевых домов услугу «Интерактивное ТВ для гостиниц».

Главное преимущество телевидения «под ключ» - это посуточная тарификация, благодаря чему заказчик оплачивает только объем фактически потребленных услуг. Удобный интерфейс «Интерактивного ТВ» позволяет персоналу отеля самостоятельно управлять сервисами: администратор гостиницы удаленно активирует приставку при заселении гостя. По желанию в интерфейс можно добавить логотип и фирменный стиль гостиницы, а также загружать и показывать собственный медиаконтент – информационно-рекламные ролики.

Также «Интерактивное ТВ для гостиниц» позволяет отелям получать до 10% дополнительного дохода от продаж контента своим постояльцам.

Для показа в гостиничных номерах предлагаются три пакета («Стандарт», «Люкс» и «Престиж»), которые включают популярные эфирные и тематические телеканалы, в том числе ориентированные на новости, спорт, кинопоказы, музыку, рассказы о путешествиях и так далее. В пакетах представлены телеканалы на иностранных языках. Также доступен VOD контент (сериалы, фильмы).

Организовать показ можно не только в номерном фонде, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях пребывания постояльцев.

«Появление на рынке решения, способного сделать любой гостиничный бизнес лучше и прибыльнее – всегда событие. Представленный продукт разработан полностью «под ключ», и для его подключения необходимо лишь желание отельеров, все остальное сделает оператор. Никакой сложной установки или монтажных работ не требуется», - комментирует директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Бондарович.

Также в ходе встречи гостям рассказали о решении «Быть в плюсе», которое позволяет воспользоваться традиционными и цифровыми услугами в едином пакете с одним счётом.

С помощью пакета услуг «Быть в плюсе» можно организовать удалённый контроль за компанией из любой точки мира, предоставить доступ в интернет по технологии Wi-Fi клиентам и сотрудникам компании, управлять всеми входящими обращениями от клиентов и предоставлять качественный HD контент для посетителей заведения.

Подробности об условиях предоставления услуг компании в Мурманской области можно узнать на сайте или по бесплатному номеру телефона 8-800-200-3000.