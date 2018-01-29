Мурманская область в 2017 году стала ведущим производителем никеля в России

29 Января 2018 года, 16:20

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – По итогам 2017 года 12,5% налоговых и неналоговых доходов бюджета области сформировано за счёт предприятий «Норникеля», сообщила Марина Ковтун на расширенном заседании Экономического совета при губернаторе области. Встреча состоялась по инициативе «Норникеля».

Всего объем платежей в бюджет региона по итогам минувшего года составил 8,6 млрд рублей. В 2018 году ожидается незначительное повышение, связанное с вводом новых мощностей и реконфигурацией производства, сообщила вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норникель» Елена Безденежных.

«Норникель» в 2017 году завершил первый, основной этап программы реконфигурации и модернизации производственных мощностей, который коснулся всех площадок компании. Завершен и первый этап экологической программы – так, закрыт никелевый завод в Норильске, а КГМК в 2017 году сократила выбросы диоксида серы до 109 тысяч тонн (в 2016 году было 119 тысяч).

«Стратегии и планы реконфигурации мощностей сохранены как единая цепочка производства, – рассказала Безденежных. – Геологоразведка - добыча - передел - логистика - сбыт – такой цикл является для нас дополнительным конкурентным преимуществом. Проекты Кольской ГМК направлены на развитие перспективной рафинировочной площадки, а также на обеспечение централизованного производства по собственной инерционной технологии».

Генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель подчеркнул, что в 2017 году КГМК стала самой крупной в мире компанией по рафинировке никеля, другой такой компании в мире больше не существует.

В 2017-2019 году КГМК планирует реализовать сразу несколько инвестиционных проектов. Среди них – переход на производство всего объема никеля по технологии электроэкстракции. Общий объем капитальных вложений составит 33,1 млрд.

В городах присутствия «Норникель» является также теплогенерирующей организацией. Так, около 50% тепла в Мончегорске и 29% в Заполярном обеспечивает Кольская ГМК. Общий долг потребителей за отпущенное тепло перед компанией на 1 января 2018 года составляет 1, 2 млрд рублей.

Кроме того, в 2017 году был введен в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала «Норникеля». Благодаря этому создано более 300 рабочих мест, а стоимость проекта составила 4,5 млрд рублей. Собственный ледокольный флот компании (шесть судов) обеспечивает 13% перевозок по Северному морскому пути. По итогам минувшего года общий объем грузоперевозок по СМП составил 10,7 млн тонн.

«Кольская ГМК – ведущий производственный комплекс в регионе. В результате реализации стратегических планов компании Мурманская область в 2017 году стала ведущим производителем никеля в России. Мы уже третий год показываем высокие результаты в этом направлении», – отметила глава региона.