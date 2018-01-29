CrazyDuck вояж или Необыкновенные приключения голландцев в России

29 Января 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ - На целых три дня с 26 по 28 января автостоянка около отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» превратилась в шоу ретро автомобилей. 29 путешественников из далеких Нидерландов преодолели несколько тысяч километров, чтобы приехав в Мурманск на 14 автомобилях марки Ситроен 1954-1956 годов выпуска. Это серия знаменитых машин 2CV, которые покорили всю Европу в 50-х годах. Их особенностью является сходство с утками, поэтому сами голландцы шутя называют свои автомобили гадкими утятами, а изображения уток красуется их многих машинах.

С российской стороны этот затяжной и трудный, особенно в зимние морозы, автопробег поддержали МРОО «Города-побратимы Мурманск-Гронинген» и отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори». До Мурманска уставшие путешественники доехали вечером в пятницу 26 января и сразу отправились на ужин в русском стиле в ресторан «Полярные Зори». А в субботу днем они посветили 2 часа общению с мурманчанами, которые в множестве приехали, чтобы сделать живописные фото на фоне автораритетов.

Причем голландцы разрешали не только трогать и фотографировать свои машины, а даже разрешали детям и взрослым садиться за руль и нажимать на клаксон. Дети были в восторге. А сами мурманчане пополнили свои фотоколлекции и свои странички в соц.сетях оригинальными кадрами.

Учитывая морозную погоду, отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» организовал на своей летней/зимней террасе котёл с горячим ароматным глинтвейном для отважных автопутешественников и журналистов, которые 2-3 часа общались друг с другом и с мурманчанами.

Нидерландцы из города-побратима уехали в полном восторге от гостеприимства мурманчан и уже начали планировать свой визит в Россию в 2020 году.

Фоторепортаж - здесь.