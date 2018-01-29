Дорожные знаки предлагают сделать ярче

29 Января 2018 года, 17:06

РОССИЯ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) выяснили, что водители уделяют дороге в среднем 80% времени, а 20% — отвлекаются. Эксперты рекомендуют сделать заметнее знаки ограничения скорости и знаки, предупреждающие о ремонтных работах.

«Использование светодиодного контура и салатового фона для знаков на автомагистралях не запрещено действующими нормативно-техническими документами. Такие решения в ряде случаев необходимы с точки зрения повышения безопасности дорожного движения», — пояснил «Известиям» заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Андрей Воробьев.

Светодиодный мерцающий контур знака может быть дополнительным средством привлечения внимания. Также эксперты считают логичным увеличить размер дорожных знаков на скоростных участках трасс, в первую очередь платных, и уменьшить общее количество информационных знаков.