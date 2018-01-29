После коммунальной аварии в Мурманске введено ограничение движения

29 Января 2018 года, 16:54

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В ходе ликвидации последствий аварии на водоводе ГОУП «Мурманскводоканал» городские дорожные службы убрали большой объем ледяной шуги.

В настоящее время на участках дороги, залитых в субботу водой, ведутся интенсивные работы по посыпке пескосоляной смесью и каменной крошкой. Однако из-за установившейся низкой температуры воздуха полностью ликвидировать наледь с дорожного полотна невозможно.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения до наступления температурного режима 0-5 градусов вводится ограничение скорости до 20-30 км/час, – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска Константин Мастюгин, – Соответствующие дорожные знаки будут установлены на участках: по улице Старостина от дома № 59 до перекрестка улицы Старостина с улицей Карла Маркса, по улице Карла Маркса от улицы Маклакова до проспекта Ленина».

Автолюбителей просят внимательно отнестись к ограничениям скоростного режима и по возможности исключить указанные улицы из маршрутов своих поездок.

АГМ