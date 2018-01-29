Для испытания новых технологий добычи нефти подготовят тестовые полигоны

29 Января 2018 года, 18:23

РОССИЯ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Министерство природы готовит базу для развития технологий добычи трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗов) в России, пишет газета «Известия».

Сланец залегает глубоко в земной коре, добраться до него очень трудно, извлечение сырья обходится дорого. Однако возможностей добывать обычную нефть становится всё меньше. У Минприроды осталось чуть более 400 лицензий на разработку месторождений, около 390 из них – мелкие и очень мелкие.

В ведомстве решили дополнительно стимулировать разработку нетрадиционных запасов сырья и создать отдельный вид пользования недрами — специальные полигоны. Там будут тестировать новые методы добычи ТРИЗов.

По предложению Минприроды, полигоны будут распределять по заявкам нефтекомпаний. В этом случае разрешение на апробацию новых технологий можно выделить из уже имеющейся лицензии на разработку месторождения. Второй вариант — получить полигон на конкурсной основе, победитель будет определяться исходя из компетенций и научной подготовки.

В обоих случаях лицензию дадут бесплатно. При использовании полигона компанию освободят от регулярных платежей за разведку недр и налогов на добычу нефти. Срок пользования полигоном — до семи лет с пролонгацией еще на три года. По истечении этого времени тестовая часть месторождения может быть отнесена к общей лицензии на него.