Для испытания новых технологий добычи нефти подготовят тестовые полигоны

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
CrazyDuck побывали в Мурманске CrazyDuck побывали в Мурманске
«Норникель» подвел итоги 2017 года «Норникель» подвел итоги 2017 года
Обеды в режиме «шведский стол» в ресторане «Полярные Зори» Обеды в режиме «шведский стол» в ресторане «Полярные Зори»
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение» Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение»
 
 

Видеоновости16+

Сотрудники администрации вышли на проверку работы УК
 
 
 
 

Курсы валют 30.01.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,5220
0,0665
1 USD
Доллар США
56,2908
0,4620
1 EUR
Евро
69,8513
0,2440
10 NOK
Норвежских крон
73,0869
0,4310
10 SEK
Шведских крон
71,4142
0,5169
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-16°
1.5 м/с
давление 760.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

На санаторно-курортное лечение пострадавших на производстве жителей региона выделено потрачено 52 млн
29 Января 2018, 15:50
На санаторно-курортное лечение пострадавших на производстве жителей региона выделено потрачено 52 млн
Количество сделок с недвижимостью в Мурманской области выросло на 14,3%
29 Января 2018, 15:30
Количество сделок с недвижимостью в Мурманской области выросло на 14,3%
Рождаемость в России снизилась почти на 11%
29 Января 2018, 14:30
Рождаемость в России снизилась почти на 11%
Численность населения Мурманской области вновь сократилась
29 Января 2018, 12:55
Численность населения Мурманской области вновь сократилась
 
 
 
 

Самое читаемое

Ремонт квартиры в Североморске преподнёс хозяевам сюрприз
29 Января 2018, 08:35
Поход мурманчанки за iPhone X «взорвал» соцсети
29 Января 2018, 13:15
Численность населения Мурманской области вновь сократилась
29 Января 2018, 12:55
Геннадий Шубин приедет в Мурманск знакомиться со своим делом
29 Января 2018, 12:00
Военнослужащий погиб в ДТП на трассе «Кола»
29 Января 2018, 10:57
Суд окончательно разрешил Василию Шамбиру выйти по УДО
29 Января 2018, 10:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Для испытания новых технологий добычи нефти подготовят тестовые полигоны
 
 
 
 
29 Января 2018 года, 18:23

Для испытания новых технологий добычи нефти подготовят тестовые полигоны


РОССИЯ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Министерство природы готовит базу для развития технологий добычи трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗов) в России, пишет газета «Известия».

Сланец залегает глубоко в земной коре, добраться до него очень трудно, извлечение сырья обходится дорого. Однако возможностей добывать обычную нефть становится всё меньше. У Минприроды осталось чуть более 400 лицензий на разработку месторождений, около 390 из них – мелкие и очень мелкие.

В ведомстве решили дополнительно стимулировать разработку нетрадиционных запасов сырья и создать отдельный вид пользования недрами — специальные полигоны. Там будут тестировать новые методы добычи ТРИЗов.

По предложению Минприроды, полигоны будут распределять по заявкам нефтекомпаний. В этом случае разрешение на апробацию новых технологий можно выделить из уже имеющейся лицензии на разработку месторождения. Второй вариант — получить полигон на конкурсной основе, победитель будет определяться исходя из компетенций и научной подготовки.

В обоих случаях лицензию дадут бесплатно. При использовании полигона компанию освободят от регулярных платежей за разведку недр и налогов на добычу нефти. Срок пользования полигоном — до семи лет с пролонгацией еще на три года. По истечении этого времени тестовая часть месторождения может быть отнесена к общей лицензии на него.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Рубль будет укрепляться до марта
2.
Вылов в Северном бассейне достиг 544,3 тысяч тонн
3.
Россия может нарастить добычу углеводородов
4.
Рост цен на нефть увеличит зарплаты, считают эксперты
5.
К 2020 году нефть может подорожать до $100 за баррель
 
 
 
 
    array(6) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36657" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210651.html" ["comment"]=> string(1001) "Вашу ж мать!.. А может быть не стоит ошибки заклятых партнёров повторять?! Не, я понимаю, страна у нас большая, севера - бескрайние, но так и экологический баланс на этих северах КРАЙНЕ ХРУПКИЙ! И вот читал намедни в неглупых интернетах, что конечность запасов углеводородов (как в России, так и в других добывающих странах) - понятие довольно эфемерное. Всё зависит от желания и воли того или иного государства вкладываться в разведку новых месторождений. Высасывать сланец - оно, понятно, куда дешевле и проще, только вот последствия будут ужасающими." ["date"]=> string(19) "2018-01-29 20:06:22" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.154.159" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74002613" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36658" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210651.html" ["comment"]=> string(158) "А как же раньше Кисель-тв вопило о вреде сланцевой добычи и крахе сланцевой добычи США?" ["date"]=> string(19) "2018-01-29 20:14:27" ["autor"]=> string(29) "Голь перекатная" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(49) "http://graph.facebook.com/100007811198904/picture" ["ip"]=> string(14) "178.65.133.236" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74002859" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36660" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210651.html" ["comment"]=> string(265) "Не надо так паниковать. У нас и запасы другие, и технологии другие. И здесь Россию Боженька милостью не обошел. http://inosmi.ru/economic/20170830/240157632.html" ["date"]=> string(19) "2018-01-29 20:45:36" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "109.68.174.44" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74003590" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36661" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210651.html" ["comment"]=> string(133) "Технологии другие, говорите?.. Ну Ок, позже прочитаю - щас занят, рыбу солю." ["date"]=> string(19) "2018-01-29 20:48:40" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.154.159" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74003657" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36664" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210651.html" ["comment"]=> string(13) "а зачем" ["date"]=> string(19) "2018-01-29 21:10:43" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(13) "tiaww@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "109.252.110.20" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74004438" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36668" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210651.html" ["comment"]=> string(224) "Ага, это а ля Штокман, сказками про который мурманчан 10 лет кормили. Оно вроде и есть, а достать не можем. Нетути технологий." ["date"]=> string(19) "2018-01-29 23:08:20" ["autor"]=> string(35) "Поклоник Булгакова" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "95.54.189.27" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74009007" } }
  • Вашу ж мать!.. А может быть не стоит ошибки заклятых партнёров повторять?! Не, я понимаю, страна у нас большая, севера - бескрайние, но так и экологический баланс на этих северах КРАЙНЕ ХРУПКИЙ! И вот читал намедни в неглупых интернетах, что конечность запасов углеводородов (как в России, так и в других добывающих странах) - понятие довольно эфемерное. Всё зависит от желания и воли того или иного государства вкладываться в разведку новых месторождений. Высасывать сланец - оно, понятно, куда дешевле и проще, только вот последствия будут ужасающими.
  • А как же раньше Кисель-тв вопило о вреде сланцевой добычи и крахе сланцевой добычи США?
  • Не надо так паниковать. У нас и запасы другие, и технологии другие. И здесь Россию Боженька милостью не обошел. http://inosmi.ru/economic/20170830/240157632.html
  • Технологии другие, говорите?.. Ну Ок, позже прочитаю - щас занят, рыбу солю.
  • а зачем
  • Ага, это а ля Штокман, сказками про который мурманчан 10 лет кормили. Оно вроде и есть, а достать не можем. Нетути технологий.
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»