Мурманчан обеспечивают качественным жильем

29 Января 2018 года, 18:50

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается работа по обеспечению мурманчан благоустроенным жильем.

Решение этой проблемы осуществляется по нескольким направлениям: строительство социальных домов, приобретение квартир на вторичном рынке, перевод нежилых муниципальных помещений в жилые, а также ремонт пустующих муниципальных жилых помещений.

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев посетил два объекта в доме №14 по улице Октябрьской, где капитальный ремонт подходит к завершению.

В помещениях рабочие заменили полы, в том числе несущие балки, межкомнатные перегородки, оконные и дверные блоки. Полностью заменены все инженерные сети, сантехника, установлены новые газовые плиты, выполнен косметический ремонт.

«В Мурманске ведется непрерывная работа по выявлению и ремонту пустующих муниципальных помещений, их приводят в порядок и передают горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и в маневренный фонд, – рассказал Сысоев. – В общей сложности для этих целей за последние годы в Мурманске отремонтировано более 400 помещений разной площади. Сейчас особое внимание уделено жилому району Росляково, где уже выявлено 49 таких квартир».

АГМ