Путин встретится с доверенными лицами

29 Января 2018 года, 17:15

РОССИЯ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин встретится со своими доверенными лицами 30 января, пишут «Известия». Он может дать поручения поддержавшим его гражданам, ответить на вопросы, прояснить детали своей предвыборной программы.

Согласно избирательному законодательству, доверенные лица могут вести агитацию и участвовать в публичных мероприятиях в их поддержку, присутствовать на заседаниях избирательных комиссий и заверять подписные листы, необходимые для регистрации кандидата.

Пока в число доверенных лиц президента вошли 413 человек. Избирательный штаб Путина подал в ЦИК еще один список из 63 граждан, ожидается решение Центризбиркома по этим персонам. Среди зарегистрированных доверенных лиц известные спортсмены, деятели культуры и звезды эстрады: хоккеист Александр Овечкин, режиссер Федор Бондарчук, актер Михаил Боярский, певец Олег Газманов и другие. В мурманской области доверенным лицом Путина стала главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина Александра Будова.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид