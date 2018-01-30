«Норникель» улучшает социальную обстановку в городах присутствия

30 Января 2018 года, 09:15

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – «Норникель» оказывает финансовую поддержку добрым инициативам, заявила вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления компании Елена Безденежных на расширенном заседании Экономического совета при губернаторе и Полярной комиссии при Экономическом совете.

Так, благодаря программе корпоративного волонтерства «Комбинат добра» в 2017 году был проведен экомарафон «ПонесЛось», в рамках которого состоялось 75 экологических акций и мероприятий, высажено более 1000 деревьев и кустарников. В программе приняли участие свыше 3500 волонтеров.

«Норникель» уделяет большое внимание развитию спорта, в том числе детского. 34,8 млн рублей было выделено на крытый многофункциональный корт в Заполярном, который был построен в прошлом году. В Мончегорске создано новое футбольное поле, общая стоимость работ по которому составила 29,8 млн рублей. Кроме того, компания учредила детский фестиваль футбола на Кубок «Норникеля» «Новые надежды».

Новая стратегия «Норникеля» в сфере благотворительности предусматривает три механизма: системную благотворительность с грантовым распределением денег, адресную помощь и социально ориентированный бизнес. При поддержке компании в регионе реализуется масштабная программа «Мир новых возможностей».

«Основной целью благотворительной деятельности компании является улучшение социальной обстановки и решение социальных проблем региона, где расположено предприятие», – подчеркнула Елена Безденежных.