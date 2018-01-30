Почти на 9% снизилась рождаемость в Мурманской области

30 Января 2018 года, 09:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – По итогам 2017 года рождаемость в Мурманской области сократилась на 8,7%. За минувший год в Заполярье родилось 7820 человек. Напомним, в целом по России рождаемость сократилась на 10,9%.

Умерло за отчётный период 8351 человек, что на 4,5% меньше, чем в 2016 году. Таким образом, естественная убыль населения составила 531 человек.

Как ранее сообщал «Би-порт», численность населения Мурманской области на 1 января 2018 года составила 753,2 тысячи человек. Основной причиной сокращения численности населения региона остаётся миграционный отток.