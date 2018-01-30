В Апатитах найдена мёртвой восьмиклассница

30 Января 2018 года, 09:56

АПАТИТЫ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В социальных сетях со вчерашнего вечера активно обсуждается неподтверждённая пока новость о гибели 14-летней школьницы из Апатитов. Местные жители, не вдаваясь в подробности, говорят, что ребёнок совершил самоубийство. Однако официальной информации по данному факту пока нет.

В Следственном комитете по Мурманской области «Би-порту» подтвердили только сам факт смерти ребёнка. Где было найдено тело и при каких обстоятельствах – детали в ведомстве пояснить не смогли, уточнив, что по данному факту в настоящий момент проводится проверка, следователи разбираются в обстоятельствах.

Фото: panoramio.com