Создан оргкомитет по проведению в России Года добровольца

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В России создан организационный комитет по проведению Года добровольца. Документ опубликован на сайте правительства.
В состав оргкомитета включены представители администрации президента России, федеральных органов исполнительной власти, Общественной палаты России, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», добровольческих (волонтёрских) и образовательных организаций.
Председатель оргкомитета – первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.