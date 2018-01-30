В Заозерске 155 человек остались без света

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Утром 30 января в Заозерске в жилом пятиэтажном доме произошло аварийное отключение электроснабжения.
Всего без электричества остались 155 человек. В настоящее время на месте работает аварийная бригада.
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Утром 30 января в Заозерске в жилом пятиэтажном доме произошло аварийное отключение электроснабжения.
Всего без электричества остались 155 человек. В настоящее время на месте работает аварийная бригада.
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