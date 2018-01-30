На покупку московской «однушки» мурманчанам нужно копить 13 лет

30 Января 2018 года, 11:10

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» рассчитали, сколько лет жители разных регионов России должны копить на однокомнатную квартиру в Москве.

Для расчетов были взяты данные Росстата о зарплате, а также средний показатель стоимости однокомнатной квартиры в Москве – 7 892 541 рубль. Если вычислить годовой доход и поделить на него цену квартиры, то получится количество лет, необходимое для накопления.

Так, в Ямало-Ненецком АО для накопления понадобится восемь лет, в Магаданской области и Москве – по девять лет, в Камчатском крае и Сахалинской области – по десять лет.

Людям из Дагестана и Ингушетии на покупку московской квартиры нужно копить деньги 32 года, из Чечни и Псковской области – по 30 лет, из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Алтайского края, Северной Осетии и Ивановской области – по 29.

Жителям Мурманской области с зарплатой 48 865 рублей в месяц придется копить 13 лет. Регион находится на 10 месте по доступности покупки московской квартиры. Средний срок, необходимый россиянину для покупки однокомнатного жилья в Москве, составляет 20 лет.

Специалисты портала рассмотрели также вариант с покупкой самой дешевой квартиры. Ею в базе Mirkvartir.ru оказалась 25-метровая квартира в новостройке у метро «Отрадное» за 4 023 900 рублей. Для покупки такого жилья сроки накопления уменьшаются примерно вдвое, мурманчанам на него нужно копить семь лет.

«Конечно, наши расчеты – это «чистый эксперимент». Большинство людей предпочитает не копить всю сумму полностью, а брать ипотеку, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Кроме того, мы понимаем, что откладывать всю зарплату на накопления невозможно, если человек вынужден обеспечивать сам себя».