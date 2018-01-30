Более 42 тонн мяса уничтожили в Мурманской области в 2017 году

30 Января 2018 года, 11:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в Мурманской области было уничтожено более 42 тонн говядины, свинины, оленины, медвежатины и птицы, а также 1 тонна аквакультурной рыбы. Об этом сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области. Кроме того, по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы направлено на обезвреживание 579 тонн оленины и морской рыбы с промысла.

В отчётном периоде было досмотрено 1,38 млн тонн подконтрольной продукции российского производства, а также 13,3 тысяч тонн импортной продукции. Выявлено 378,5 тонн продукции с нарушением требований ветеринарного законодательства.

В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке проведено 1,3 тысяч экспертиз продукции непромышленного изготовления. Более 120 кг некачественной продукции направлено на уничтожение.