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Главная » НОВОСТИ » Члены мурманской ТИК пойдут по домам зазывать на выборы
 
 
 
 
30 Января 2018 года, 11:26

Члены мурманской ТИК пойдут по домам зазывать на выборы


МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Члены мурманской территориальной избирательной комиссии пойдут по квартирам, чтобы приглашать граждан на выборы президента, которые состоятся 18 марта 2018 года. Об этом сегодня сообщила председатель ТИК Мурманска Нина Тихомирова.

По её словам, в поквартирном обходе будут задействованы 1,5 тысячи сотрудников комиссии. На каждого члена комиссии будет приходиться по 12-15 домов, которые с 1 февраля им предстоит обойти дважды. На сегодняшний день в Мурманске зарегистрировано около 251 тысяч избирателей.

Тихомирова затруднилась назвать сумму затрат на организацию поквартирного обхода и работу избирательных участков.

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