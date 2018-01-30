Сотрудник областного минздрава поплатился за отписку на обращение гражданина

30 Января 2018 года, 12:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудника министерства здравоохранения Мурманской области привлекли к ответственности за ненадлежащий ответ на обращение гражданина. Решение по делу об административном правонарушении вынес мировой судья судебного участка Первомайского района Мурманска.

Как было установлено, должностное лицо регионального Минздрава не ответило на часть вопросов гражданина, касающихся проверки медицинского учреждения области, в связи с нарушением права заявителя на получение медицинской помощи, а также привлечения виновных лиц к ответственности. Это является нарушением порядка рассмотрения обращений граждан.

По результатам рассмотрения мировым судом административного дела, возбужденного прокуратурой Мурманской области, должностное лицо было оштрафовано на 5000 рублей.