Ремонт атомного ледокола «Ямал» завершится до конца марта

30 Января 2018 года, 12:44

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске завершился плановый доковый ремонт атомного ледокола «Ямал». Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Атомфлот».

Работы на судне начались 23 декабря 2017 года. За это время был проведён ремонт донно-бортовой арматуры, дефектация корпуса судна и патрубков, чистка ледовых ящиков, ремонт корпусных конструкций, сварных швов и патрубков, осмотр и ремонт отдельных элементов винто-рулевого комплекса судна.

«Главной задачей докового ремонта атомного ледокола «Ямал» являлось предъявление технического состояния правой валовой линии ледокола, - рассказал заместитель директора по производству по вопросам судоремонта ФГУП «Атомфлот» Максим Филипов. – После демонтажа защитного кожуха вала гребное устройство правого борта ледокола было освидетельствовано инспектором Российского морского регистра судоходства. Кроме того, силами собственного производства, а также подрядной организацией «Колатомэнергоремонт» проведен ремонт донно-бортовой арматуры судна».

До конца марта ремонтные работы на атомном ледоколе «Ямал» будут производиться у причала. Затем судно приступит к проводке судов в акватории Северного морского пути.