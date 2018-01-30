Администрация Мурманска заведёт аккаунты в социальных сетях

30 Января 2018 года, 13:00

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В ближайшее время в социальных сетях появятся официальные аккаунты администрации города Мурманска. Соответствующее заявление сделал глава администрации Андрей Сысоев на встрече с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Стороны обсудили необходимость оперативного реагирования на обращения горожан по проблемам городского хозяйства.

В ходе встречи глава региона поручила главе администрации Андрею Сысоеву вынести на заседании правительства вопрос о программе расселения аварийного фонда города, эффективности программы приватизации городского имущества и планах по благоустройству Мурманска на ближайшую и долгосрочную перспективы.