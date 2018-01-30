Мурманские полицейские отправились на Северный Кавказ

30 Января 2018 года, 13:12

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Полицейские Мурманской области отправились в очередную командировку на Северный Кавказ. Следующие полгода им предстоит обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на территории Республики Ингушетия. Об этом сообщили в УМВД по Мурманской области.

«Всего в служебную командировку отправились 40 сотрудников из различных подразделений полиции территориальных отделов и областного управления МВД России», - сообщили в полиции.

Начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов в напутственном слове отметил, что сотрудники должны четко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, а также поставил перед ними самую главную и основную задачу – всем вернуться живыми и здоровыми.