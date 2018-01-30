Лётчики Северного флота скинули бомбы на полигон Лумбовский

30 Января 2018 года, 13:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ - Лётчики отдельного смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили бомбометание по береговым объектам условного противника. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, «атакованы» были радиолокационные цели на полигоне Лумбовский на Кольском полуострове.

«Полёты проводились ночью в сложных метеорологических условиях. Боевые упражнения выполнили 6 подготовленных экипажей бомбардировщиков

Су-24М», - говорится в сообщении.

Учения по бомбометанию проводились в плановом порядке. Такие вылеты направлены на совершенствование летного мастерства экипажей.