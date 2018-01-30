В 2017 году в Мурманскую область вернулись 779 соотечественников

30 Января 2018 года, 13:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Мурманская область продолжает реализацию региональной программы переселения соотечественников. В 2017 году ее участниками стали 779 человек, две трети из них (68%) прибыли из Украины.

Основная задача программы – привлечение в регион соотечественников из числа квалифицированных специалистов. Так, профессиональное образование имеют 94% переселенцев трудоспособного возраста, из них 58% – граждане со средним специальным образованием. Среди них преобладают специалисты инженерно-технических профессий, слесари и сварщики, имеющие высокую квалификацию и опыт работы.

Большинство прибывших в Заполярье работает по направлению профессионального образования преимущественно в сферах промышленности, производства и торговли. Наиболее крупными работодателями выступают Ловозерский, Ковдорский и Оленегорский горно-обогатительные комбинаты, Оленегорский механический завод, Кольская горно-металлургическая компания, предприятие «Апатит», Мурманский тарный комбинат, Мурманский рыбокомбинат, торговые сети «Евророс» и «Яблочко».

Половина прибывших соотечественников проживают за пределами областного центра – наиболее привлекательны Ловозерский, Ковдорский и Кольский районы, Кировск, Апатиты и Оленегорск. Большая часть участников программы и членов их семей уже стали гражданами России.