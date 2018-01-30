Погибшая в Апатитах девочка оставила предсмертную записку

30 Января 2018 года, 14:00

АПАТИТЫ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – 14-летняя жительница Апатитов, которую накануне обнаружили мёртвой, оставила предсмертную записку. Об этом сообщил начальник МО МВД России «Апатитский» Роман Коваль. На сегодняшнем заседании местного совета депутатов он заявил, что у ребёнка могли быть проблемы в семье, пишет OpenTown.

Как ранее сообщал «Би-порт», девочку обнаружили мёртвой накануне. Однако обстоятельства гибели и обнаружения тела в настоящий момент неизвестны. Пользователи социальных сетей, которые обсуждают данный инцидент со вчерашнего вечера, придерживаются версии о самоубийстве. Следственный комитет ведёт проверку по данному факту.

«В записке, которую она оставила, говорилось, что «извините, что так получилось, что я расходую ваши деньги». Это же не она сама придумала, это же очевидно со слов родителей», — сказал Коваль.

Фото: Twitter