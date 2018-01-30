«Норникель» подвел итоги года экологии

30 Января 2018 года, 14:30

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В рамках Года экологии «Норникель» в 2017 году реализовал масштабные проекты, в том числе совместно с органами власти, сказала вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норникель» Елена Безденежных на расширенном заседании Экономического совета при губернаторе.

Год экологии начался с открытия в Никеле визит-центра заповедника «Пасвик». При финансовой поддержке компании был разработан проект капитального ремонта здания центра и частично проведены работу на общую сумму 15,5 млн рублей. Для завершения ремонта «Норникель» выделил 62 млн. Визит-центр стал визитной карточкой российского приграничья, отметила Безденежных.

В марте было подписано соглашение между «Норникелем» и правительством Мурманской области. Компания взяла обязательства завершить крупнейший в регионе инвест-проект экологической направленности – утилизацию солевого стока никелевого рафинирования, на это выделено около 1,7 млрд.

Еще 7,65 млн компания потратила на разработку и обустройство экологических маршрутов, обеспечение режима охраны и развитие экотуризма на территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний».

Также завершен вывод из эксплуатации участка обжига и окомкования концентрата, изменена технология работы плавцеха – освоена плавка сырья, на 100% состоящего из брикетов. Суммарная стоимость этих мероприятий – 2,3 млрд рублей.

Особое внимание «Норникель» уделяет сохранению биоразнообразия и восстановлению природной среды вблизи производственных площадок. Так, например, с 2002 по 2016 год высажено более 1 млн саженцев деревьев и кустарников. А летом 2017 года «Норникель» выпустил 235 тысяч мальков семги в бассейн реки Умба.

«В среднесрочной перспективе объемы вложений в проекты экологической направленности превысят 20 млрд рублей – это, в первую очередь, проекты модернизации производства никеля, строительство новых очистных сооружений в Заполярном. Планируется снизить сбросы загрязняющих веществ в промышленные водоемы и сократить потребление воды на промышленные нужды», – рассказала Елена Безденежных.