Ростелеком призывает жителей Заполярья беречь линии связи

30 Января 2018 года, 14:40

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ - В 2017 году в Мурманском филиале ПАО «Ростелеком» зафиксировано более 40 случаев повреждений линейно-кабельных сооружений.

Большинство аварийных ситуаций произошло по вине сторонних организаций. Из-за несогласованных строительных и земляных работ выявлено 25 случаев обрыва линий связи, в результате чего компания восстановила более 2700 м кабеля.

Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» призывает жителей области к сотрудничеству, и обращает внимание руководителей организаций на необходимость предварительного согласования с предприятием связи земляных работ в городе и области*. Телефон для вызова представителя «Ростелекома» при проведении работ в выходные и праздничные дни, а также в ночное время: (815-2) 48-51-25.

Также «Ростелеком» продолжает активную борьбу с хищением оборудования и линейно-кабельных сооружений связи. Количество противоправных действий в 2017 году составило 17 случаев, повреждено более 2100 м кабеля. Так, в сентябре 2017 года на сети «Ростелекома» была зафиксирована авария в результате умышленного взлома кабельных колодцев и повреждения волоконно-оптического кабеля в городе Североморске. Из-за противоправных действий абоненты компании в столице Северного флота, поселке Сафоново и районе Росляково длительное время оставались без услуг телефонной связи, доступа к сети Интернет и цифровому телевидению.

При первом же подозрении о том, что готовится, либо происходит хищение или порча кабеля, люков линейно-кабельной канализации, иного оборудования связи, незамедлительно сообщайте в органы полиции по телефону 02. Гражданам, предоставившим информацию, гарантируется полная конфиденциальность.

Берегите линии связи!

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По вопросам согласования производства земляных работ в охранных зонах линий связи на территории Мурманской области следует обращаться по следующим телефонам:

• город Мурманск, пр. Ленина, 42 тел.: (8152) 47-54-75, 47-54-15, 47-54-65;

• город Кандалакша, ул. 3-я Линия, 97, тел. (81533) 9-63-26, 9-21-95, 9-74-46;

• город Полярные Зори, ул. Сивко, 1, тел. (81533) 9-63-26, (81532) 7-11-00;

• село Алакуртти, ул. Содружества, 8, тел. (81533) 9-63-26, 8(981) 302-20-77;

• поселок Зеленоборский, ул. Заводская, 17, тел. (81533) 9-63-26, (81533) 6-63-48;

• город Апатиты, пл. Ленина, 4а, тел. (81555) 7-40-06, 7-74-36; факс (81555) 7-40-84;

• город Кировск, пр. Ленина, 5 тел. (81531) 5-50-40, 5-51-11; факс (81531) 7-40-84;

• город Мончегорск, ул. Железнодорожная, 1 тел. (81536) 7-11-10, 8 (911) 300-17-69;

• город Оленегорск, Молодежный бульвар, 7а тел. (81552) 5-22-56, 6-10-22, (8152) 47-54-15;

• город Ковдор, ул. Чехова, 3а, тел. (81535) 5-05-04, 5-00-14;

• город Полярный, ул. Сивко, 16 тел. (81551) 7-13-66, (8152) 475-441, 8 (921) 165-00-21;

• город Снежногорск, ул. Мира, 4, тел. (81530) 6-33-13, (8152) 475-441, 8 (921) 165-00-21;

• ЗАТО Видяево, ул. Заречная, 11, тел. (81553) 5-72-27, (8152) 475-441, 8 (921) 165-00-21;

• ЗАТО Заозерск, ул. Флотская, 4а, тел. (81556) 6-11-12, (81554) 5-10-99;

• ЗАТО Североморск, ул. Ковалева, 8а тел. (81537) 4-44-85, факс 4-62-99;

• поселок Умба, тел. (81559) 5-51-10, 8 (981) 302-20-78;

• город Кола, пр. Защитников Заполярья, 32 тел. (8152) 47-53-10, 48-56-21, 8 (921) 286-68-05;

• поселок Ревда, ул. Победы, 26а, тел. (81536) 7-11-10, 8 (921) 286-68-43;

• село Ловозеро, ул. Советская,13, тел. (81536) 7-11-10, 8 (921) 286-68-43;

• поселок городского типа Никель, пр. Гвардейский, 29 тел. (81554) 5-10-99, 5-08-96;

• город Заполярный, ул. К. Маркса, 17