«Зайцев» запретят высаживать в плохую погоду

30 Января 2018 года, 14:53

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта предлагает запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз. Законопроект с поправками в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта находится на рассмотрении в правительстве, сообщили «Известиям» в министерстве.

Документ дополняет устав ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица...», которая устанавливает порядок оплаты штрафа за проезд билета. Если «заяц» не хочет платить штраф, он «удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля». Однако выгнать его можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

«Проект предполагает недопустимость высадки не только детей, но и любых пассажиров без билета», — пояснили в ведомстве. Законопроект также предусматривает альтернативу выдворения «зайца»: штраф могут взыскать в судебном порядке.

«Думаю, что для нашей области принятие такого законопроекта актуально. Оставлять человека в опасности нельзя, ни при каких обстоятельствах. Поэтому, если контролёр высадит человека в мороз, сильный ветер или где-то в степи, с учётом всех аспектов считаю, что возможно и наказание в виде уголовной ответственности», – сказал Nоrd-Nеws генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Напомним, в Мурманске 25 января 2017 года кондуктор высадила школьницу из-за отсутствия у нее печати учебного заведения в проездном. В тот день в городе было объявлено штормовое предупреждение. Прокуратура провела проверку, кондуктору был сделан выговор, она уволилась по собственному желанию.