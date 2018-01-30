Традиционный сбор макулатуры в Мурманске состоится 1-2 февраля

30 Января 2018 года, 15:28

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Организация «Природа и Молодежь» 1 и 2 февраля с 15:00 до 19:00 объявляет традиционную акцию по сбору макулатуры. Сбор пройдет в офисе ПиМ (пр. Кольский 110-а, офис 3-31).

По просьбе организации, принимающей бумагу на переработку, ПиМ собирает только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств. Макулатуру нужно упаковывать в коробки или перевязывать веревкой/скотчем.

Для переработки не годятся горелая, мокрая бумагу и картон, бумага, испачканная химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.

Для облегчения транспортировки макулатуры до места сборов в официальной группе проекта «ПиМ» появилась новая рубрика «Бумажный попутчик». С ее помощью теперь можно обмениваться контактами и помогать друг другу доставить макулатуру до пункта приема. Для вывозки макулатуры у пенсионеров задействованы автоволонтеры – оставить заявку можно по телефону или группе вКонтакте.

Напомним, что в 2017 году мурманчане собрали и отправили на переработку 21 тонну бумажного сырья.