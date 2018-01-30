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30 Января 2018 года, 15:40

Откровения о национальном парке «Хибины»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ - Национальный парк «Хибины» - пожалуй, один из многострадальных и долгоиграющих проектов в природоохранной сфере. Годы тяжёлых дискуссий, споров, конфликтов уже в этом году могут принести плоды. Во всяком случае, на это надеются экологи. Как стало известно «Би-порту», проект постановления о создании нацпарка доставили председателю правительства Российской Федерации. Дело за малым – поставить подпись.

За годы разработки и «Хибины» претерпели существенные изменения. Главное из них касается общей территории, которая предполагалась к охране. Так в нацпарк должны были войти непосредственно хибинский массив - «Умптек» и ловозерские тундры – «Луяврурт», где расположен заказник Сейдъяврь.

«Но потом по каким-то своим причинам региональные власти, в частности бывший министр Эльвира Макарова и один из бывших вице-губернаторов, решили, что на сейдозерском участке у них есть свои планы по развитию туризма, куча идей, и такой ценный участок отдавать никому не собираются», - рассказал руководитель Баренц-отделения WWF Олег Суткайтис.

Не желая конфликтовать и затягивать процесс создания национального парка, экологи тогда поставили жёсткое условие, на которое согласились областные чиновники - территория сейдозерского заказника была расширена до площади научно обоснованных границ. То есть настолько, насколько это возможно.

«К сожалению, воз и ныне там, ничего не было сделано. Даже были со стороны сотрудников Макаровой, хорошо, что сейчас их нету, попытки сократить территорию существующего заказника», - рассказывает Олег Суткайтис.

Причём, местные жители, саамская общественность, поддерживали идею создания именно национального парка. Сейдозеро – это их святыня, а планы региональных властей организовывать туда массовый туризм кажутся им неправильными. Национальный парк мог бы стать неплохим союзником в части сохранения природы и памятных для коренных народов мест.

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Так или иначе, «Хибины» остался без ловозерского участка. В последующем «отрезать» некоторые территории пришлось и от «Умптека». Все рудопроявления, все месторождения, даже самые маленькие, где едва ли кто-то стал бы вести разработку, были вырезаны из окончательного варианта.

Сейчас документы ушли на подпись председателю правительства. Вариантов развития тут два. Либо постановление будет подписано, что ожидается в феврале 2018 года, тогда в лучшем случае в течение года начнутся работы по созданию нацпарка. Директор Баренц-отделения WWF полагает, что шансы на подписание достаточно велики.

«Шансы того, что сейчас постановление будет подписано, достаточно велики. Дмитрий Донской сам лично обещал это сделать, и Сергей Иванов обещал это сделать. И Марина Ковтун звонила, просила это сделать», - сказал Олег Суткайтис.

Второй вариант – документы вернут с комментариями, которые предстоит исправлять. Такое уже случалось ранее. По мнению эколога, затягивание истории с «Хибинами» связаны с тем, что из федерального Минприроды в год экологии ушли ведущие сотрудники, которые занимались ООПТ. Из департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды ушли все сотрудники по причине несогласия с политикой ведомства.

«Ушли все люди, которые профессионально занимались этим много лет. Пришли новые люди, которые мало чего умеют, так ещё и мало кого хотят слушать», - добавил Суткайтис.

Задержки создаёт и Минфин, который везде пишет отрицательные заключения, объясняя это тем, что денег нет и не предвидится. Впрочем, это уже никого не удивляет – ведомство пишет отрицательные заключения на все новые идеи.

В случае принятие постановления, национальный парк «Хибины» станет дополнительным бременем для того ФГБУ, которое будет создаваться для всех ООПТ Мурманской области.

«Наверняка, первый год бюджета не будет вообще. Есть вариант, что деньги могут быть получены за счёт урезания финансирования других заповедников». – полагает Олег Суткайтис.

Хибинские и Ловозерские горные массивы являются наиболее высокими в Мурманской области. Это уникальная территория с геологической и биогеографической точек зрения. Здесь обитают более 400 видов сосудистых растений, более 300 листостебельных мхов, около 150 печеночников, около 400 лишайников, 27 видов млекопитающих, 123 вида птиц. Проектирование национального парка «Хибины» ведется с 1999 года. Впервые идея создания нацпарка была озвучена в 1917 году известным географом Вениамином Семеновым-Тян-Шанским.

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