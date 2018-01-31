В мурманском парке «Сказка» завершены подготовительные работы

30 Января 2018 года, 15:55

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по благоустройству комплекса семейного отдыха мурманчан «Детский городок «Сказка», расположенного в районе Семеновского озера.

Напомним, несколько лет назад детский городок в судебном порядке был освобожден от нерадивых арендаторов. Сегодня здесь полным ходом идет строительство нового современного парка развлечений.

«Решение возродить зону отдыха было принято при активном участии мурманчан. Проект будущего парка был представлен для обсуждения, учитывались все предложения горожан, – отметил Сысоев. – Важно, что эта территория станет прекрасным местом семейного отдыха для мурманчан разных возрастов».

Реконструкция началась в прошлом году. На сегодняшний день проведены все необходимые подготовительные работы, выполнена планировка территории. Также демонтированы ограждения из кирпичных стен с элементами башен и центральная архитектурная конструкция, они представляли опасность для посетителей зоны отдыха.

Полюбившиеся мурманчанам башни сказочного замка будут возведены заново. Уже построена стена будущей крепости и помещение хозяйственного блока.

В детском городке появятся общественная, хозяйственно-бытовая, парковая и игровые зоны. Каждая из них будет выполнена в определенной тематике. На территории городка будет организовано видеонаблюдение, а также доступ к беспроводному интернету.

АГМ