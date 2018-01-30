Игоря Бабенко привезли в Мурманск

30 Января 2018 года, 16:18

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Бывшего вице-губернатора Мурманской области привезли в Мурманск. Об этом «Би-порту» сообщил информированный источник. Причины и цели, по которым Бабенко вернули в Заполярье, не сообщаются. По одной из версий, его личное присутствие потребовалось для проведения следственных действий.

Напомним, Игоря Бабенко подозревают в мошенничестве в крупном размере. В октябре ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отбывать которую отправили в СИЗО-1 города Москва «Матросская тишина». В последующем содержание под стражей бывшему чиновнику продлили до марта 2018 года.