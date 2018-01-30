Снегопад в Москве задержал вылет самолёта из Мурманска

30 Января 2018 года, 16:46

МУРМАШИ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В мурманском аэропорту задерживается вылет рейса SU-1325 сообщением Мурманск-Москва. Как сообщили «Би-порту» в диспетчерской службе аэропорта, самолёт должен был вылететь в 19:15, однако был задержан до 23:40.

Задержка связана с метеоусловиями в аэропорту Шереметьево. Сегодня в связи с сильными снегопадами в московском аэропорту были задержаны около 30 рейсов. Среди них и рейс SU-1324, который вылетел из Москвы в Мурманск с задержкой в 40 минут. Прибытие рейса ожидается в 18:25.

Фото: М. Паламарчук