Специалисты составили «портрет педофила» в соцсети

30 Января 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В России составили «портрет потенциального педофила» в социальных сетях, пишут «Известия». Анализ провели специалисты Центра исследований легитимности и политического протеста.

Согласно исследованию, потенциальный педофил — мужчина старше 27 лет. Он публикует в соцсетях посты с онлайн-играми, подписан на детские группы, посвященные мультфильмам, играм, книгам и телепередачам. В друзьях у него не более 100 человек преимущественно школьного возраста. Дети между собой обычно не знакомы и могут жить в разных городах.

«Мы взяли аккаунты пользователей, распространявших детские интимные фото в сети, или уже задержанных преступников, — пояснил директор центра Евгений Венедиктов. — Эксперты нашли общие черты аккаунтов — структуру связей, возраст друзей, членство в группах, аудио- и видеоконтент — и выработали так называемый портрет: общие черты аккаунтов распространителей детского порно или педофилов».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что «портрет потенциального педофила» поможет родителям понять, какие именно «друзья» в соцсетях быть опасными. «Портрет» также будет полезен правоохранительным органам.

Фото: plus.google.com