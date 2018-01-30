Долги потенциальных банкротов перед банками составляют 31,6 млрд

30 Января 2018 года, 17:31

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Размер долга перед банками граждан, подпадающих под действие закона о банкротстве, увеличился к началу 2018 года в два раза — до 31,76 млрд рублей, подсчитали для «Известий» в НЦБ. Это крупнейшая в России консалтинговая компания, она занимается юридическим сопровождением банкротств должников.

Средний размер так называемой безнадежной задолженности вырос до 1,7 млн рублей. Цифра увеличилась на 34% за год, уточнили в НЦБ.

Закон о несостоятельности физических лиц работает с 1 октября 2015 года. Заемщик имеет право объявить себя банкротом через суд, если не может исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тысяч рублей. Когда гражданин готов признать банкротство, у него есть две опции. Первая — полное списание долга, но только через продажу имущества. Вторая — его реструктуризация. Решение принимает суд.

В первый год на личное банкротство подали 9804 гражданина. Сейчас россиян, написавших заявления на списание долгов, уже 87 884. К январю 2018 года в 85–90% случаев с граждан полностью снимали долговое бремя. При этом в течение пяти лет после завершения процедуры банкротства физлицо не вправе скрывать этот факт при обращении за новыми займами.

С учетом роста числа граждан, которые допускают просрочку свыше 90 дней, в перспективе двух лет количество исков о банкротстве может вырасти в четыре-пять раз, а объем потенциальных потерь банков будет расти, считают эксперты.