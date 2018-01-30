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Главная » НОВОСТИ » Tele2 расширила список роуминговых партнеров
 
 
 
 
30 Января 2018 года, 17:50

Tele2 расширила список роуминговых партнеров


МИР/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Клиенты Tele2 могут пользоваться услугами автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом на выгодных условиях в сетях Vodafone (Румыния), Tcell (Таджикистан) и MTN (ЮАР).

Так, в Румынии и Таджикистане минута вызова на номера стран СНГ и Европы обойдется абоненту в 15 рублей, а стоимость передачи одного текстового или мультимедийного сообщения составит шесть рублей. Клиентам Tele2 за рубежом также доступен высокоскоростной мобильный интернет по цене 25 рублей за 1 Мб данных. В ЮАР клиент Tele2 заплатит 35 рублей за минуту звонка на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Стоимость передачи одного SMS или MMS составит 12 рублей, а 1 Мб интернет-трафика обойдется в 50 рублей.

Помимо простых и понятных базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает своим абонентам опцию, которая позволяет принимать все вызовы по цене пять рублей за минуту. Подключить услугу «Разговоры без границ» можно в личном кабинете пользователя или с помощью USSD-команды *143*1#. Абонентская плата составляет пять рублей в сутки.

Оптимизировать расходы на мобильный интернет в роуминге можно, подключив опцию «Интернет за рубежом». Услуга позволяет скачать 10 Мб интернет-трафика в Румынии и Таджикистане за 100 рублей в сутки, а тот же объем данных в ЮАР – за 300 рублей в день.

Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 за границей доступна на сайте компании в разделе «Роуминг».

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