В Мурманской области зафиксирован двукратный рост LTE-трафика

30 Января 2018 года, 18:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ - МТС сообщает об итогах развития сетей в Мурманской области в 2017 году. Дополнительные базовые станции 4G появились в городах, где в совокупности проживают более 500 000 человек.

Большая часть новых LTE-«вышек» МТС построена в Мурманске. Здесь было расширено покрытие связью «четвертого поколения» во всех округах города, в том числе, в микрорайоне Абрам-Мыс, улицах Свердлова, Домостроительной, Дзержинского, Воровского, Крупской и других точках столицы Заполярья. Кроме того, 4G-интернета стало больше в Североморске, включая пригородный поселок Сафоново, Мончегорске, Апатитах, Снежногорске, Оленегорске, Кандалакше, а также в Кольском районе – поселках Мурмаши и Зверосовхоз.

«Увеличение покрытия 4G-сети в крупных городах Заполярья, а также запуск и последующее расширение «ускоренной» сети LTE-Advanced – очередной этап работы по борьбе с цифровым неравенством в регионе. Мы видим, что технология «пошла в народ»: в 2017 году мы зафиксировали двукратный рост LTE-трафика в Мурманской области. В 2018 году мы намерены продолжить работу по улучшению качества связи в крупных и небольших населенных пунктах региона», – отмечает директор филиала МТС в Мурманской области Оксана Терехова.