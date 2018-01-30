31 января россияне увидят суперлуние

30 Января 2018 года, 18:35

РОССИЯ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Завтра, 31 января, с 14:48 до 18:11 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое по всей России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появится вечером в конце затмения, передает Роскосмос.

Затмение также будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки. Луна в ходе движения по орбите погрузится в южную часть тени Земли. Земная тень затмит видимую поверхность Луны, придав спутнику красновато-бурый оттенок.

Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея, то есть, в земную тень войдет Суперлуна. Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8%.

Суперлуние – это момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км, а время прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения перигея и полнолуния бывают довольно редко. Второе январское Суперлуние 31 января совпадает с полным затмением Луны.

Продолжительность теневого затмения составит 3 часа 24 минуты, а его полной фазы – 1 час 16 минут.

В центральных районах России затмившаяся Луна не будет различима на восходе, и далее можно будет наблюдать только заключительные частные фазы затмения. Окончание полного затмения может быть видно на вечернем небе на высоте более 50 восточнее линии, идущей от Мурманска к Казани и Самаре. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на Дальнем Востоке.

Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года. Оно будет хорошо видно в России и СНГ.