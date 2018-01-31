Двое малолетних детей госпитализированы после пожара в Апатитах

31 Января 2018 года, 08:40

АПАТИТЫ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В результате пожара в квартире в Апатитах пострадали и госпитализированы четыре человека, в том числе двое малолетних детей. Сообщение о пожаре на улице Дзержинского, 52 поступило МЧС вчера утром.

«В результате пожара комната выгорела полностью, квартира закопчена по всей площади, сгорели вещи домашнего обихода, закопчены стены и потолок в подъезде общего пользования», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. Всего при пожаре были спасены девять человек, эвакуировано 19 жильцов дома. Пострадавшие женщины 1994 и 1992 годов рождения, а также двое детей 2017 года рождения были доставлены в Апатитско-Кировскую больницу.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.